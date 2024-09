Procida Film Festival 2024 | un evento di cinema e cultura

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di giovedì 19 settembre 2024): undiUnricco di ospiti e anteprime dal 18 al 22 settembre La XII edizione delsta per prendere il via, portando sull’isola diun ricco programma che celebra ile la. Tra gli ospiti di questa edizione, spiccano nomi come Lina Sastri, Francesca Archibugi, Ornella Muti, Donatella Finocchiaro, Fabio Troiano, Chiara Iezzi, Giancarlo Commare, Anna Falchi e Valeria Marini. Il pubblico avrà anche l’opportunità di assistere in anteprima alla prima puntata della serie “Gerri”. Il concorso di cortometraggi e la giuria d’eccezione Il cuore delsarà il concorso che vede in gara 20 cortometraggi, tutti ispirati al tema della valorizzazione del territorio.