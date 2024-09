Acli il Gas compie nove anni | Servizio etico per 250 famiglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il Gruppo di Acquisto Solidale Insiemedi Modena festeggia il nono anno di attività. L’appuntamento è domani dalle 19 con una ‘Cena sotto le stelle’, nel posto dove è nato e dove continua a essere un punto di riferimento per ledella zona: dietro al Tempio di viale Caduti in Guerra, nello spiazzo che condivide con il teatro e che si affaccia sui giardini pubblici al numero 192. Questa realtà, nata appunto 9fa dall’idea dell’attuale vicesindaca Francesca Maletti ("Ma qui sono solo una volontaria", tiene a precisare) offre agli associati il clima di una bottega del secolo scorso, in un’ottica di etica e sostenibilità. Spiega la vicesindaca: "I prodotti selezionati sono quasi tutti a km zero, scelti in aziende attive sul territorio e commercializzati solo dopo aver controllato come l’azienda opera a livelloe di rispetto verso i suoi lavoratori.