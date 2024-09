VIDEO Turista morta a Napoli virale il filmato dell’incidente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti E’ diventatonelle chat e sui social il drammaticoche riprende gli ultimi secondi prima del ferimentole di Chiara Jaconis, lapadovana deceduta in ospedale a, dopo due giorni di agonia. La giovane, 30 anni, nel primo pomeriggio di domenica stava facendo un ultimo giro turistico on il suo compagno in una delle zone più caratteristiche della città, ai Quartieri spagnoli. Nel, ripreso dalla telecamera di un b&b, si vede la coppia scendere lungo una deserta via Sant’Anna di Palazzo e, superato un incrocio, proseguire per via Santa Teresella degli Spagnoli. I due camminano lentamente, lui trascina un trolley, lei ha uno zaino e una borsa: da lì a poco si sarebbero diretti all’aeroporto di Capodichino, per tornare a Padova.