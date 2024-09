Smantellata la piattaforma Ghost | a cosa serviva e perché era utilizzata dalle organizzazioni criminali di tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Oggi Europol e forze di polizia di 9 Paesi hanno smantellato ladi messaggistica conosciuta come “”. La “rete fantasma” eradi mezzoper traffici di droga, riciclaggio di denaro, casi di violenza estrema e altre forme di crimini gravi. L’operazione ha portato all’arresto di 51 sospettati. Si tratta di 38 soggetti in Australia, 11 in Irlanda, uno in Canada e uno in Italia, appartenente al gruppo mafioso italiano Sacra Corona Unita. Quest’ultimo è una figura di spicco del clan mafioso Tornese-Padovano, latitante dal maggio 2023.la(EUROPOL FOTO) – cityrumors.itI server sono stati trovati in Francia ed Islanda, i proprietari dell’azienda erano in Australia e le attività finanziarie erano localizzate negli Stati Uniti. Scoperto un laboratorio di droga in Australia, insieme ad armi e droga.