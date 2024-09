‘Silverlines’ esordio solista per Damiano David | Il primo giorno della mia vita

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo aver conquistato i palchi internazionali e scalato le classifiche globali con i Måneskin, il frontmaninaugura la sua carriera. Il battesimo avviene con il brano Silverlines, prodotto dal cantautore e produttore inglese Labrinth, in uscita con Sony Music Italy e Arista Records, venerdì 27 settembre. Ad anticipare l’annuncio ufficiale, alimentando la curiosità – ma anche la preoccupazione – dei fan (no, i Måneskin non si stanno sciogliendo), una serie di teaser sui profili social. Foto Petros da Ufficio Stampa Nei vari contenuti postati,lasciava intendere l’inizio di un nuovo percorso senza però svelare alcun tipo di dettaglio ulteriore. Le varie ipotesi hanno, quindi, avuto risposta con un ulteriore video nel quale l’artista si pronuncia in merito a questa personalissima release.