Rissa alla Nave di Cascella | 14enne arrestato per resistenza alle autorità

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Pescara - L'alterazione dovuta all’abuso di alcol lo ha reso non collaborativo, scatenando una reazione violenta e il tentativo di fuga dagli agenti. Un tranquillo sabato sera è stato interrotto da un episodio di violenza tra giovanissimi nei pressi delladi, luogo di ritrovo nel cuore della città. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una lite violenta tra adolescenti. Una volta sul posto, hanno identificato unche, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici, si è mostrato subito poco collaborativo.vista delle forze dell’ordine, il ragazzo ha tentato di sottrarsi al controllo, assumendo un atteggiamento ostile e cercando in ogni modo di sfuggirepresa degli agenti.