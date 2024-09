L’ex tribunale di Legnano porterà il nome del giudice Livatino ucciso dalla mafia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024)(Milano), 18 settembre 2024 – Dopo il parco dedicato ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nell’area ex Cantoni, a poche centinaia di metri sarà un edificio con un forte valore simbolico a legare il suoa unche ha dato la vita nella lotta alla: raccogliendo un’idea lanciata da Libera e da altre associazioni (Acli, Azione Cattolica, Chiesa di, Polis), l’amministrazione comunale diha deciso di intitolare il palazzo delalRosario, barbaramente assassinatoil 21 settembre 1990. La cerimonia di intitolazione si terrà sabato alle 10.30 in via Gilardelli 22, di fronte al, e sarà poi seguita dall’apertura di una mostra dedicata alambientata a Palazzo Leone da Perego.