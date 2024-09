Interessi zero per Ales ma a vantaggio di Mps | la magagna scoperta da Tagliaferri sui conti della società

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Vale sempre il vecchio detto: “Segui i soldi”. Solo che in questo caso i soldi da seguire sono quelli che mancano. O, meglio, che non sono arrivati nel corso degli anni ad(Arte, servizi e lavoro spa), ladi servizi del ministero dei Beni culturali.di soldi ne fattura tanti, ma con le precedenti gestioni ne ha anche mancati molti in un modo che fa sobbalzare chiunque abbia mai avuto a che fare con idi un’azienda: benché avessecorrenti da decine di milioni, la banca – Mps – non le riconosceva alcun interesse attivo. È stato il nuovo presidente, Fabio, ad accorgersene a tre giorni dalla nomina e a porre rimedio, ottenendo a due settimane dall’insediamento un tasso di interesse del 3,5%, che specie di questi tempi è di tutto rispetto.