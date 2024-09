Il calcio e l’Italia piangono Totò Schillaci Gravina | Il suo volto simbolo di gioia Meloni | Grazie per averci fatto sognare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 –, idolo di Italia ‘90, è morto a 59 anni dopo l’aggravarsi delle sue condizioni nelle ultime settimane, in seguito a due interventi per un tumore al colon di cui soffriva da tempo. "Si comunica che oggi alle 9:55 è deceduto Salvatore, già ricoverato in questa azienda ospedaliera. La Direzione e il personale sono vicini alla famiglia nel ricordo anche dell'affetto di cui ha sempre goduto il grande campione”, è il comunicato della direzione sanitaria Arnas Civico Di Cristina di Palermo. Fra i primi a esprimere dolore e cordoglio per la morte dell’eroe di Italia ‘90 c’è il Palermo Fc, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group.