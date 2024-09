Sara Errani e il suo 2024 d’oro | Ho realizzato tutti i miei sogni sono fiera di me stessa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024)ha sempre sognato in grande, ma uncosì va forse anche oltre quelli più arditi. Una lunga risalita, una determinazione e passione per il tennis che hanno pochi eguali sul circuito l’hanno portata invece a 37 anni alla conquista di una medagliaolimpica e di un altro titolo dello Slam, a dieci anni di distanza dall’ultimo. “Non dormivo la notte, avevo un’ansia pazzesca. Ho sopportato quel lungo periodo grazie alla mia testardaggine. Adesso che hoposso dirlo:di me”, ammette ‘Sarita’ in una lunga intervista al Corriere dello Sport a firma Alessandro Nizegorodcew. “Dentro di me sentivo che avrei potuto superare tutte le difficoltà, i risultati non arrivavano ma ero consapevole di poter ritrovare la felicità in campo e, di conseguenza, le vittorie.