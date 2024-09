Ma dove è finita? Giallo al Grande Fratello l’attesa concorrente non è entrata | il motivo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) La prima puntata delsi è conclusa con un vero e proprio. Unamolto attesa non è piùnella casa e in tanti sui social ne hanno parlato. Ad occuparsi della vicenda è stato anche il sito Il Sussidiario, che ha rivelato cosa potrebbe essere successo e per quale ragione Alfonso Signorini non ha più nominato questa possibile gieffina. Una volta terminato l’appuntamento del, il pubblico si è accorto che lanon ènella casa più spiata d’Italia. Il conduttore non l’ha neppure nominata, eppure il suo arrivo nel reality show era dato per sicuro. Qualcosa è sicuramente accaduto e ora stanno emergendo le prime ipotesi a tal riguardo. Leggi anche: “È morto, devo informarvi”.