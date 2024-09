Empoli i talenti emergenti Con la Juve Goglichidze ha giocato da veterano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) E A quasi otto mesi dal suo arrivo, Sabaha superato il periodo di ‘apprendistato’ guadagnandosi il posto in campo. Rimasto in panchina sia nella seconda parte della scorsa stagione che nelle prime due gare di quest’anno contro Monza e Roma, a Bologna e sabato scorso con lantus hatutti e 180 i minuti a disposizione, facendo stropicciare gli occhi ai tifosi azzurri e non solo. "Quando sono arrivato era unre che aveva difficoltà nel fare gli allenamenti e capire l’italiano. Adesso è molto migliorato, non nell’italiano. Dovrebbe farlo, perché lo aiuterebbe coi compagni. Sta crescendo molto, ma non voglio dargli troppe responsabilità. Tra Bologna e stasera (sabato scorso per chi legge ndr) hada".