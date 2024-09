Cittadinanza la raccolta firme per il referendum è ferma al 3% | siamo di nuovo sudditi?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) di Nadia D’Agaro Fino al 30 settembre è possibile firmare ilper laitaliana dopo 5 anni di permanenza in Italia invece di 10, com’era previsto dalla legislazione prima del 1992 e com’è stabilito in diversi altri Stati Ue. Permangono gli altri requisiti: la conoscenza della lingua italiana, il possesso di adeguate fonti economiche, l’idoneità professionale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica. In Italia le persone in possesso di questi requisiti che potrebbero beneficiare direttamente o indirettamente (figli minori conviventi) dell’intervento proposto sono circa 2,5 milioni. A proposito della parola “cittadini”, riporto questo ricordo dell’Università. Non riuscii a portare a termine i miei studi universitari, magistero all’Università di Trieste.