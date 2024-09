Bimbi trovati nel giardino la madre del fidanzato di Chiara rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 17 settembre 2024) Il caso di Traversetolo, riguardante due neonatisepolti nel, ha segnato nel profondo la comunità parmense e, in particolare, le persone toccate da vicino dalla vicenda. Nelle ultime ore, ladeldiPetrolini , Sonia, ha rotto ilper dire la sua su una tragedia difficile da credere e accettare. () Leggi anche: Neonati sepolti a Traversetolo, cosa non torna suPetrolini Leggi anche: Terribile crollo nella stazione in Italia: colpito un uomo che aspettava il treno Le indagini sul caso di Traversetolo:Petrolini nel mirino degli inquirenti Le indagini portate avanti dagli inquirenti, iniziate dopo il macabro rinvenimento del 9 agosto scorso, hanno gettato ombre suPetrolini, studentessa universitaria 22enne accusata di aver ucciso il figlio appena nato e di averlo sepolto neldella sua villetta.