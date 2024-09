Parma trovato un secondo cadavere di neonato nel giardino della studentessa indagata

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 16 settembre 2024) A Vignale di Traversetolo, neldi una villetta, è stato riil corpo di unbambino nello stesso luogo dove il 9 agosto era stato scoperto unsepolto. Le ossa sembrano più antiche rispetto al primo ritrovamento, e le analisi del DNA sono in corso per identificarle. Il primo, un maschio nato vivo e morto dopo il parto per cause ancora da chiarire, sarebbe stato risotto un sottile strato di terra in un prato poco distante dalla abitazione degli anni Settanta in cui la 22enne, che si è poi scoperto essere la madre (almeno del primo), vive con i genitori. L’esame del Dna sul primoha infatti identificato la madre biologica: una22enne del postoper omicidio volontario e occultamento didopo il ritrovamento dei cadaveri di due neonati nelsua casa nel parmense.