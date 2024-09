Imprigionati nella nostra strada La protesta di una ventina di famiglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) "E’ come esserevia, in un colpo solo questa barriera ci impedisce di raggiungere le auto e di sbucare sulla Montelabbatese, come facevano prima". E’ ladi unadiresidenti a Villa San Martino, in via degli Agircoltori, che da qualche giorno si è trovata sbarrato con dei bancali di legno accatastatati alla belle e meglio e fissati con del fil di ferro, il passaggio che dalla fine dellain cui abitano porta alla Montelabbatese. Il motivo per il quale qualcuno – si tratta di un privato che ha delle proprietà in quel punto – abbia organizzato in quel modo il tutto, non è chiaro neanche a quei residenti, che hanno già chiamato la polizia locale denunciando la chiusura.