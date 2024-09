Grande Fratello 18 diretta prima puntata

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 16 settembre 2024) Anticipazionidi lunedì 16 settembre 2024 Per il sesto anno consecutivo Alfonso Signorini è alla guida del reality di Canale 5. Al suo fianco torna nelle vesti di opinionista Cesara Buonamici e debutta Beatrice Luzzi, che si è classificata al secondo posto nella scorsa edizione. Confermata anche Rebecca Staffelli in postazione social. Protagonisti di questa edizione saranno i nuovi concorrenti che, reclusi nella Casa, si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto, come sempre, le loro storie: alcune già più o meno note al pubblico, altre invece del tutto inedite. Ad entrare saranno infatti 5 persone comuni e 15 vip.