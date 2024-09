Empoli il parco sotto la lente Minorenne aggredito | telecamere al setaccio Scontro politico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 –Mariambini al centro dell’attenzione, in specie dopo l’aggressione dell’altra notte con vittima un ragazzo di 14 anni: il Comune diha deciso di proseguire nella riqualificazione con il preventivato restauro della pensilina lignea (nella convinzione che una maggiore fruizione dell’area verde possa scongiurare altri spiacevoli episodi), mentre il gruppo Fratelli d’Italia prende posizione. Nell’estate 2020 ilvenne dotato di vidoesorveglianza, che potrebbe risultare preziosa per ricostruire quanto accaduto nella notte, sul fronte delle indagini. Andando con ordine: all’interno del, all’ingresso lato via Pievano Rolando, è presente una pensilina in legno lamellare che copre una superficie di circa 200 metri quadri attrezzata con panchine.