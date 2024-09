Otto milioni per difendersi dalle frane

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Quasi 8di euro per lavori di sistemazione di dissesti idrogeologici. "Con il “Bando Dissesti 2024“ Regione erogherà fondi per la valorizzazione dei territori montani lombardi attraverso la realizzazione di interventi e opere di difesa del suolo, di sistemazione di dissesti idrogeologici, anche su versanti, e di manutenzione straordinaria e regimazione idraulica del reticolo idrico minore". Lo ha annunciato nei giorni scorsi l’assessore della Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori dopo l’approvazione, da parte della Giunta, della delibera da lui proposta, di concerto con i colleghi Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile). E purtroppo di dissesti idreogeologici in Valtellina, in passato ma anche recentemente, ce ne sono stati parecchi.