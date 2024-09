L’arte etrusco-italica e la sua evoluzione durante l’epoca repubblicana di Roma

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 15 settembre 2024) Il periodo repubblicanono si estende dal 509 a.C., anno della fondazione della Repubblica, al 31 a.C., data della battaglia di Azio e dell’ascesa di Augusto. In questo arco di tempo,, che comprendeva anche l’area di, subì l’influenza della cultura greca, e, indirettamente, anche di quella mediorientale. Un esempio emblematico di questa influenza è il tempio di Giove Capitolino, che, secondo la tradizione letteraria, fu edificato in stilecon decorazioni attribuibili alla scuola di Vulca. Anche la famosa Lupa Capitolina, in bronzo, è un’opera etrusca. Numerosi artisti provenienti dalla Campania, dalla Toscana e dall’alto Lazio lavorarono a, contribuendo alla produzione di decorazioni architettoniche in terracottail III e II secolo a.C.