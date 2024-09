Le amnesie grilline su Open Arms Capezzone travolge Floridia | E ride pure?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) La procura di Palermo ha chiesto sei anni di carcere per Matteo Salvini nel processoal termine di una requisitoria che di fatto mette alla sbarra la linea politica del governo allora retto da Giuseppe Conte. Se ne parla nel corso di 4 sera, il programma di Rete 4 in onda sabato 14 settembre, in cui spicca l'"amnesia" della senatrice del Movimento 5 stelle Barbarache arriva a dire che l'allora titolare del Viminale "Ha ecceduto" nell'applicare le disposizioni dei decreti sicurezza. Acrobazie retoriche che fanno saltare sulla sedia Daniele: "Mi rivolgo alla senatrice, non abbiamo dato un bello spettacolo stasera - attacca il direttore editoriale di Libero - Scusi, lei è stata senatrice nella scorsa legislatura e come senatrice grillina al momento della conversione dei decreti Salvini in legge ha votato a favore dei decreti sicurezza 1 e 2".