Lavoro in Italia oltre 400mila giovani senza diploma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 settembre 2024) Nei giorni in cui inizia il nuovo anno scolastico la Cgia di Mestre sottolinea come ben 431milasi siano fermati alla terza media,concludere nemmeno un corso di formazione professionale della durata superiore a 2 anni e in questo momento non frequentano alcun corso scolastico o formativo. L’elaborazione compiuta dall’Ufficio studi della Cgia su dati Eurostat e Istat, evidenzia un tema, quello della povertà educativa, molto sentito nel Mezzogiorno, ma con una prealtrettanto preoccupante anche in alcune aree geografiche del Nord.