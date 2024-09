Non lo tollero | Federica Pellegrini e il seno esploso lo sfogo e le foto | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si sta già preparando alla nuova avventura televisiva a Ballando con le stelle, per un inedito autunno "danzereccio". E, che due anni fa ha sposato la il suo ex allenatore Matteo Giunta da cui ha avuto la piccola Matilde, è pronta: "Tutta la famiglia verrà con me a Roma; in questo modo potrò vivere a pieno l'esperienza senza rinunciare all'importanza di trascorrere quanto più tempo possibile insieme a Matteo e Matilde", ha spiegato l'ex Divina del nuoto azzurro e mondiale in una lunga intervista a Sette del Corriere della Sera. La maternità ovviamente ha avuto un peso decisivo nella sua vita, cambiandola dal punto di vista psicologico, emotivo e fisico e fissando nuove priorità. "Per una donna indipendente e abituata a fare tremila cose in un giorno, è stata tosta.