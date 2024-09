Melissa Satta replica agli haters sotto il post di una foto con Carlo Beretta | Io rimango senza parole

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ormai da alcuni mesi, ex fidanzato dell’influencer Giulia De Lellis e la showgirl, fanno coppia fissa. Dapprima infatti, sono stati paparazzati in vacanza a Madrid insieme ad alcuni amici e poi sono stati avvistati mentre si dirigevano a Forte Dei Marmi per trascorrere alcuni giorni da soli. Da quel momento i due hanno deciso di uscire allo scoperto anche sui social, ufficializzando la loro relazione, che però non sembra aver convinto tutti. In queste settimane, infatti, sono state tante le critiche arrivate all’indirizzo di entrambi e a scatenare gliè stata unain particolare, chehaato sul suo profilo Instagram e che la ritrae accanto al fidanzato. Leggendo i commenti al, tra i complimenti di alcuni utenti se ne trovano tanti altri di persone che invece non vedono di buon occhio questa relazione.