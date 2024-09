Italia-Belgio sfida cruciale in Coppa Davis 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’è pronta a scendere in campo per affrontare ilin una partitadella, in programma presso l’Unipol Arena di Bologna. Dopo aver esordito con una vittoria sofferta contro il Brasile, la squadra guidata da Filippo Volandri deve affrontare la squadra belga, che si presenta senza il suo giocatore di punta, David Goffin, ma con la promessa Zizou Bergs, già pronto a mettere in difficoltà i nostri portacolori. L’obiettivo dell’allaè chiaro: vincere il match per ottenere subito il pass per le Finals di Malaga., foto Ansa – VelvetMagBerrettini e Arnaldi pronti per i singolari Il peso della squadrana sarà tutto sulle spalle di Matteo Berrettini, reduce da una prestazione solida contro il Brasile, e Mattia Arnaldi, che ha dimostrato grande carattere nel suo match d’esordio.