Il grande ritorno del denim

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’autunno si tinge di blu jeans. Il capo più amato da uomini e donne — scelto rispettivamente dal 56 per cento e dal 60% per cento come preferito — iltorna protagonista delle collezioni per l’Autunno 2024. Da indossare come “total look” o spezzato, skinny o baggy, ilè amato per la sua versatilità. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma Stylight, il 40 per cento delle persone indosserebbe infatti i jeans in ufficio mentre il 73 per cento li sceglie anche per una serata fuori. Sono invece il 63 per cento degli intervistati a ritenere ilun capo adatto per un appuntamento, mentre solo un terzo degli intervistati li indosserebbe durante un evento formale. Nato nel XIX secolo come materiale robusto per gli operai e i minatori, ilè presto diventato un simbolo di ribellione negli anni Cinquanta, grazie a icone delschermo come James Dean.