Le diete detox? Sono inutili | non esistono non hanno fondamento scientifico Le abbuffate possono essere invece terapeutiche | parla Marco Bianchi

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’estate è finita, e con lei gli aperitivi, i pranzi e le cene abbondanti. La bilancia segna qualche chilo di troppo e scatta la corsa alla “dieta”. Ma siamo sicuri che sia la soluzione giusta? “Lenon, nonun. ‘’ significa ‘disintossicare’ e nonarticoli scientifici in grado di evidenziare cosa vi sia di così tossico per l’organismo dopo un pasto per quanto abbondante e poco equilibrato possa”, tuona, food mentor ed esperto di cucina salutare. “Il nostro organismo ha già tutto ciò che serve per depurarsi. Fegato, reni, intestino e pelle fanno un ottimo lavoro”. Dalle pagine del Corriere della Sera,, autore del libro “Il giorno più buono. Cucina e scienza per il nostro benquotidiano“, ci rassicura: “Le? Qualche strappo alla regola ci sta, anzi, puòterapeutico.