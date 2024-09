Che malattia ha Marco Bucci sindaco di Genova e candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Liguria

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 12 settembre 2024), esattamente come prima di lui Emma Bonino, non ha assolutamente intenzione di lasciare spazioe fare in modo che questa definisca in toto la sua persona. Ildi, infatti, ha deciso di candidarsi con ilper lanonostante gli sia stato diagnosticato un cancro metastatico alle ghiandole linfatiche del collo. Attualmente, dopo l’operazione che gli ha asportato trenta linfonodi, ha terminato anche i cicli di radioterapia e ha iniziato la immunoterapia per i tumori sensibili. A quanto pare, poi, un primo esame delle sue cellule inviate in Germania ha dato esito positivo. In sostanza, sembra che la cura stia funzionando.