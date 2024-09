VIDEO – Ex Milan Mario Balotelli che punizioni! Lui è in gran forma ma una squadra indiana lo rifiuta  Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’ex attaccante delè ine si sta allenando conde intensità: intanto unalohade voglia di tornare a giocare a calcio e lo testimoniano i duri allenamenti che l’ex attaccante delsta svolgendo per farsi trovare pronto nel caso arrivasse la chiamata di qualche club in giro per il mondo. L’ultima avventura del centravanti 34enne risale alla scorsa stagione, quandogiocava in Turchia con l’Adana Demirspor. Conclusa l’avventura, il classe 1990 si è svincolato e non ha ancora trovato una sistemazione. Una possibilità, però, si è presentata: si tratta del Kerala Blasters, un club del massimo campionato indiano.