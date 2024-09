Usa 2024 così Kamala Harris ha stravinto su Donald Trump nel dibattito tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Anche il piùiano dei fan sa cheesce clamorosamente sconfitto daltv su Abc News con. La prima conferma a caldo viene dal sito di scommesse predictit.org, dove in tempo reale si puntano soldi veri.ha staccatodi 10 punti (56 a 46), lui in ribasso di 6 e lei in rialzo di 3, rispetto a ieri. Già: è stata la peggiore performance in tv di sempre dell’uomo dai capelli arancioni. I democratici esultano. Cresce la consapevolezza che tra 55 giorni gli Stati Uniti potrebbero davvero eleggere Presidente una donna. Lo show, svolta topica nella storia delle presidenziali Usa, è tale che più che delle policy o i programmi politici, ad influenzare la propensione degli elettori a scegliere uno dei due candidati sono carattere, visione, il modo di porsi e di parlare.