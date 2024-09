Come far litigare mamma e papà | Un family movie formato bambino per Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tra sorrisi ed equivoci, Gianluca Ansanelli scrive e dirige una commedia per tutta la famiglia, in cui un vispofa di tutto per far separare i propri genitori. Al cinema. Com'era il detto? Tra moglie e marito, non mettere il dito. Certo, ma se il dito in questione è quello di un un, le cose cambiano. Da questo spunto, eccofardiretto da Gianluca Ansanelli e scritto insieme a Tito Buffulini. Non uno script originale, ma inspirato liberamente ad un altro film, ossia La mia famiglia a soqquadro di Max Nardari. Per il regista, questa è "una storia di bambini". "Un film che non prende una posizione netta", secondo Ansanelli, "Ma è chiaro che al centro ci siano due genitori che si