Slitta l' incontro niente accordo sulla Commissione Ue | bomba politica su Ursula dopo le parole di Draghi

(Di martedì 10 settembre 2024) A Bruxelles non hanno ancora "trovato la quadra"prossima Commission Ue e la presidenteVon der Leyen si è vista costretta a rinviare tutto. L'tra l'esponente tedesca del Ppe, confermata alla guida dell'Ue per un secondo mandatole elezioni europee di giugno, e i presidenti dei gruppi politici e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, inizialmente in programma per mercoledì mattina alle 8, èto alla prossima settimana, quando l'Eurocamera si riunirà per la plenaria a Strasburgo. La lista dei commissari non sarebbe ancora pronta, in quanto mancano da definire alcuni portafogli. Lunedì la Slovenia ha proposto la sua nuova candidata, Marta Kos, una nomina che deve ancora essere approvata dallapreposta della Camera che si dovrebbe riunire venerdì.