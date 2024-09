Giovanni Allevi come sta ora | il racconto delle cure durissime

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024), celebre compositore e pianista, continua a lottare contro una difficile battaglia personale. Circa due anni fa, l’artista ha scoperto di essere affetto da un mieloma, una malattia che lo ha costretto a interrompere la sua carriera e a concentrarsi sulla cura. Ora,condivide la sua esperienza attraverso un libro intitolato “I nove doni – Sulla via della felicità”, in cui racconta la sua lotta contro il cancro e riflette su ciò che ha imparato lungo il cammino. In un’intervista al Corriere della Sera,ha raccontato il momento in cui ha ricevuto la diagnosi. Si trovava a Roma quando una dottoressa lo ha informato del mieloma. “Mieloma” – una parola dal suono dolce ma al tempo stesso spaventosa – ha segnato l’inizio di un nuovo e doloroso capitolo della sua vita.