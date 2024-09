Germania e Italia contro le limitazioni ai visti diplomatici russi nell’area Schengen

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 10 settembre 2024) I Paesi Bassi e altri sette Paesi dell’Unione europea stanno facendo pressioni sulla Commissione per limitare gli spostamenti deinei 27. Ciò è dovuto al sospetto che moltisiano in realtà funzionari dell’intelligence coinvolti in operazioni di influenza, sabotaggio e spionaggio, come ha riferito ieri Trouw. I Paesi Bassi hanno appoggiato l’iniziativa, anche se il ministero degli Esteri olandese non è contento che la lettera sia trapelata, ha dichiarato un portavoce al giornale olandese. È da quasi un anno che la Repubblica Ceca guida il fronte che comprende anche Danimarca, diversi Paesi dell’Europa orientale e degli Stati baltici, i cui governi chiedono una limitazione dei movimenti deiaffinché possano girare soltanto negli Stati in cui sono accreditati.