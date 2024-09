Fonderie Pisano l’appello dei lavoratori | fiducia al progetto green di delocalizzazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’è il cancello d’ingresso mezzo aperto e lo stabilimento visibilmente fermo a Fratte nell’area che ospita le, un’immagine che fotografa al meglio lo stato di crisi dell’azienda che oltre allo sfavorevole contesto internazionale, deve da tempo combattere contro la precarietà legata al presunto inquinamento atmosferico e al possibiledi. Proprio in merito ad un futuro che potrebbe portare la famigliaa realizzare il nuovo sito a Buccino hanno deciso di scendere in campo i. In una nota inviata alla stampa, viene ribadita la preoccupazione per l’incertezza che dal 2016, accompagna la loro vita occupazionale. “Da più di 8 anni gli oltre 100 dipendenti lavorano a singhiozzo, senza ancora oggi intravedere reali prospettive per il futuro” hanno scritto i dipendenti con il sostegno anche della FIOM Cgil.