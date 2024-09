EasyJet chiude la sua base a Venezia | cosa cambia per viaggiatori e lavoratori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 10 settembre 2024) La compagnia aereaha deciso dire la suaall’aeroporto dientro l’estate del 2025. Il personale verrà redistribuito sul territorio nazionale mentre saranno ancora garantiti i collegamenti con le principali capitali europee. La società sta riorganizzando le sue operazioni in Italia anche in vista deimenti che potrebbe portare la fusione tra Ita e Lufthansa.infatti ha anche un piano di potenziamento di altre sue basi nel nostro Paese. La prima è Napoli, che dovrebbe ospitare presto un ottavo velivolo dell’azienda. Le altre sono ancora un’ipotesi che si lega all’eventuale copertura degli slot lasciati liberi da Ita su alcuni dei principali aeroporti italiani, come Linate e Fiumicino.