Amazon Fresh il nuovo centro di distribuzione urbano apre a Peschiera Borromeo

(Di martedì 10 settembre 2024) Milano, 10 settembre 2024 – È entrato ufficialmente in funzione ildi, a, città metropolitana di Milano. La struttura servirà i clienti di Milano e zone limitrofe che utilizzano, il servizio di consegna della spesa in giornata. I clienti possono effettuare gli ordini su.it/o tramite la shopping app die selezionare una finestra di consegna di due ore, o di un'ora per i clienti Prime. Nelsito, che si estende su di una superficie di oltre 10.000 mq,impiegherà oltre 80 dipendenti, continuando così a investire nella sua rete logistica, migliorando la propria capacità di consegna e soddisfacendo la crescente domanda dei clienti.