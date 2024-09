Totò Schillaci ricoverato in ospedale il comunicato della famiglia | Condizioni stabili controllato dai medici giorno e notte

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ore d’ansia per tutto il mondo del calcio e per gli appassionati di Pechino Express., l’eroe delle Notti Magiche di quel sogno chiamato Italia ’90, che i non adepti al dio pallone e le nuove generazioni hanno iniziato a conoscerlo ed amarlo nel corsodecima edizione del reality show di Sky, si trovaall’di Palermo per un aggravarsimalattia che lo aveva colpito un paio di anni fa. L’ex calciatoreJuventus sta combattendo da diverso tempo contro un tumore al colon per il quale era stato operato già due volte prima di partire per Pechino Express.