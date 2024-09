Parte La Volta Buona | Scoppia La Polemica Dopo la Diretta!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di lunedì 9 settembre 2024) La nuova stagione de Ladi Caterina Balivo su Rai 1 scatena polemiche per la scelta di trattare casi di cronaca nera. Gli spettatori chiedono più leggerezza nel palinsesto pomeridiano. Ladi Caterina Balivo ha fatto il suo ritorno sugli schermi di Rai 1, ma non senza suscitare dibattiti tra gli spettatori. Il programma pomeridiano, in onda dal lunedì al venerdì, ha sorpreso il pubblico con una scelta editoriale inaspettata: dedicare ampio spazio alla cronaca nera. L’anteprima dello show, Aspettando La, ha dato voce a storie di giovani vite spezzate, come quella di Christopher Thomas, la cui nonna è stata ospite in studio. Questa decisione ha scatenato un vero e proprio polverone sui social media, in particolare su X, dove gli utenti hanno espresso il loro disappunto.