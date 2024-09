Non Compleanno terza edizione del charity party | record di donazioni per la Fondazione Melanoma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Unadaassoluto per presenze eraccolte, quella del “Non”, l’evento di solidarietà promosso e organizzato da Lorenzo Crea, Luca Iannuzzi, Eduardo Angeloni e Nicola Diomaiuta, svoltosi sabato 7 settembre al Nabilah di Bacoli. Sold out di pubblico e più di 20 mila euro raccolti nella sola serata dell’evento ai desk dellaOnlus presieduta dal professore Paolo Ascierto, presente al, e alla quale sarà interamente devoluto l’incasso dell’iniziativa per la ricerca contro il cancro. Ai fondi raccolti sabato 7 si aggiungeranno poi le somme dei bonifici on line già arrivati nelle scorse settimane direttamente allada quando è stato annunciato l’evento.