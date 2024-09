Muccino contro Sangiuliano | Ha messo in ginocchio il cinema la battaglia sul tax credit e l’appello al nuovo ministro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) “hainil”. Gabrieleraccoglie l’affondo di Nanni Moretti durante la serata di premiazione del Festival di Venezia 2024 (“produttori e registi dovete essere più reattivi di fronte a questa nuova pessima legge sul”). Prima in un post su Instagram e poi in un’intervista su La Stampa l’autore di L’ultimo bacio ha bocciato aspramente la legge suldell’oramai exdella cultura del governo Meloni.critica soprattutto un aspetto, quello della diminuzione dell’aliquota del tax(dal 40% al 30%) per i costi “sopra la linea” di attori e registi. “Fondamentalmente sopra una certa cifra – troppo incongruente, visto quello che prendono attori e autori affermati – limita fortemente l’accesso al taxper tutto ciò che nel budget è indicato come “sopra la linea”.