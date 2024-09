L’ex calciatore Totò Schillaci ricoverato Famiglia | Condizioni stabili

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 9 settembre 2024) L'exdella Juventus e della nazionaleè statoall'ospedale Civico di Palermo. "Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amatoè ined è controllato da un equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza" si legge in una storia pubblicata dallasu Instagram.Dunque, ore di preoccupazione per. Il famoso bomber di Italia '90 è attualmentenel reparto di Pneumologia dell'ospedale Civico di Palermo in gravi. L'ex, celebre per le sue performance durante le "notti magiche", sta ricevendo cure da alcuni anni per un tumore, che ha richiesto anche interventi chirurgici. Dopo una terapia alla clinica La Maddalena, da ieri sera è sotto osservazione presso l'ospedale cittadino.