Gara combattuta - I gialloblù avrebbero meritato il pareggio Il San Donato è anche sfortunato Siena in extremis con Galligani

(Di lunedì 9 settembre 2024) SanTavarnelle 01 SANTAVARNELLE (3-4-3): Leoni; Croce, Cecchi, Bruni; Ascoli (59’ Senesi), Gistri, Falconi, Carcani; Sylla, Vitali, Mantelli (77’ Mantelli). All.: Bonucelli.(4-3-1-2): Tirelli; Morosi, Bianconi, Cavallari, Di Paola (86’ Piscicani); Lollo (81’ Fort), Mastalli, Bianchi (51’ Ricchi); Masini (70’ Candido); Giannetti (77’ Boccardi),. All.: Magrini. Arbitro: Arnese di Teramo. Marcatori: 87’. Note - Ammoniti Vitali, Croce, Falconi, Lollo, espulso Magrini (73’), angoli 4-1. TAVARNELLE - Il campionato non è la Coppa Italia e così dopo due vittorie, il SanTavarnelle stecca la prima sconfitto proprio dalche tre domeniche fa aveva sconfitto (2-0). Ma così va il calcio e ieri, al Pianigiani, è stata una partita dove hanno prevalso gli errori, da entrambe le parti.