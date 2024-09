Contro le aggressioni al personale della Sanità serve il fermo immediato la richiesta della Federazione italiana medici di medicina generale al governo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Un’iniziativa che potrebbe incidere in modo significativo sul dilagante problemaviolenza, in particolare per leminori, come minacce verbali e atteggiamenti distruttivi sulle cose. Tuttavia, le violenze fisiche sulsanitario hanno bisogno anche di norme che prevedano ile l’arresto dei responsabili”. Silvestro Scotti, segretariodina(Fimmg), commenta così il Disegno di legge che vede come primo firmatario il senatore Ignazio Zullo (Fratelli d’Italia), dal titolo “Disposizioni per la tutelasalute in sospensionegratuità per gli autori digli operatori sanitari in occasione di lavoro e di reatiil patrimonio sanitario”.