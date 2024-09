Beautiful anticipazioni americane | Hope bacia Finn lui la respinge

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo la fine del matrimonio trae Liam e il fidanzamento tra Thomas e Paris Buckingham, la giovane Logan farà una mossa inaspettata.bacerànelle prossime puntate di, ma la reazione del medico non sarà quella sperata.attratta daLa figlia di Brooke maturerà un’attrazione nei confronti di, un sentimento che le permetterà di superare e accettare anche il fidanzamento di Thomas Forrester con Paris Buckingham. L’infatuazione diperò presenterà un grosso problema: il medico è sposato con Steffy. Agli occhi diquesto sarà solo un “dettaglio” al quale sembrerà non dare troppa importanza. La giovane Logan sarà infatti convinta che l’attrazione che prova per il medico sia reciproca, e che la sorellastra non meriti un uomo così al suo fianco.