Taylor Fritz il milionario che sfida Jannik Sinner | le strane mosse della fidanzata-influencer

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Mancano poche ore: questa sera, domenica 8 settembre,scenderà in campo per giocare la sua seconda finale Slam, affrontando, numero 12 del mondo, in unache lo vede come favorito., padrone di casa e che ha riportato gli Stati Uniti in finale agli US Open maschili dopo 18 anni, è consapevole di non essere il favorito contro il numero 1, si dice molto fiducioso nelle sue possibilità. Con la consapevolezza che si trattapartitasua vita, ha dichiarato di avere "buone sensazioni" per questo scontro., attuale numero uno del tennis americano, ha dimostrato una crescita impressionante negli ultimi anni. A 27 anni, l'americano ha la possibilità di scalare ulteriormente il ranking: se dovesse battere, raggiungerebbe il numero 6 del mondo (o almeno il 5 nella Race).