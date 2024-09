Probabili formazioni Genoa-Roma | quarta giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Ledi, match delladi. La partita è in programma al Ferraris alle 12:30 di domenica 15 settembre e sarà trasmessa su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con gli approfondimenti nel corso della settimana sulle possibili scelte dei due allenatori: un derby tra campioni del mondo 2006, Alberto Gilardino da una parte, Daniele De Rossi dall’altra. Ilha tre punti in classifica, uno in più dellache è ancora a secco di vittorie dopo aver perso con l’Empoli e aver pareggiato con Juve e Cagliari. Quali saranno le scelte di formazione dei due tecnici? Scopriamole insieme nel corso della settimana.– Vitinha e Pinamonti in attacco. Badelj regista a centrocampo. Intoccabili in difesa De Winter, Vogliacco e Vasquez a protezione di Gollini.