Ovazione per la Schlein alla Festa dell’Unità di Reggio Emilia | Fiscalità più leggera per chi lavora in montagna

(Di domenica 8 settembre 2024), 8 settembre 2024 – Il maltempo non ha fermato il popolo Dem: una colorata folla di ombrelli e bandiere con sincero entusiasmo ha accolto al campovolo Elly, che dal palco dell’ultima giornata dellanazionale ha lanciato il “progetto ambizioso” di alternativa di Governo e - vera novità - annunciato proposta sperimentale per la defiscalizzazione delle attività per le aree interne “perché non è la stessa cosa avviare un’attività commerciale o economica a Castelnovo Monti o a. Dobbiamo agevolare opportunità di lavoro ed impresa per contrastare la spinta allo spopolamento”. Prima di lei sul palco Michele de Pascale, in corsa per la presidenza della Regione, e il sindaco Marco Massari, che ha candidatoa laboratorio progressista per il Paese.