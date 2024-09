L’8 settembre si celebra la Giornata dell' alfabetizzazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Inquietano, e non poco, i dati sui tassi dia livello mondiale: un recente report legato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibilee Nazioni Unite parla infatti ancora oggi di circa 750 milioni di adulti e 617 milioni di bambini e adolescenti che non sanno né leggere né scrivere. E attenzione perché, anche se questo fenomeno viene di norma associato ai Paesi poveri, non è necessariamente prerogativa assoluta dei più indigenti. Basti per esempio pensare che in Italia oltre un adulto su quattro, tra i 16 e i 65 anni, non è in grado di leggere più di una breve frase, stando ad un’indagine di Ocse-Piaac. Lottare contro l’analfabetismo è dunque cruciale anche nel presente, e a ricordarcelo con scadenza annuale è unainternazionale che siogni 8