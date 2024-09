Cosa penso di lui | De Martino ad Affari Tuoi? Paolo Bonolis gela Selvaggia Lucarelli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Sta per concludersi la prima settimana di Stefano Dealla conduzione di, il gioco dei pacchi e della fortuna, il game-show campione di ascolti in onda ogni sera su Rai 1. L'ex "signor Belen" ha dovuto raccogliere la difficilissima eredità lasciata da Amadeus. E se la è cavata egregiamente, sia in termini di share sia per quel che riguarda la conduzione, puntata dopo puntata sempre più disinvolta. Ma, ovviamente, c'è chi dissente. Chi sparge veleno. E altrettanto ovviamente tra questi c'è, la quale sui social ha bocciato la conduzione-De, affermando che per ora ha le spalle troppo poco larghe per reggere il peso di, una trasmissione difficile da condurre perché, spiegava, non è un vero e proprio quiz.